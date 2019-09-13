Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü” yapılacak Muş Valiliği koordinasyonunda yarın “Teröre Lanet Yürüyüşü” yapılacak.

Muş Valiliği koordinasyonunda yarın “Teröre Lanet Yürüyüşü” yapılacak.

Mu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılar, 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip başlayacak olan “Teröre Lanet Yürüyüşü” ile şehrimiz tarafından lanetlenecek. Ulu Cami önünden başlayacak olan “Teröre Lanet Yürüşü” Muş Belediyesi önünde yapılacak duayla sona erecek” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.