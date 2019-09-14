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Muş’ta “teröre lanet” yürüyüşü

Muş Valisi Doç.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
Muş’ta “teröre lanet” yürüyüşü

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstererek, “Çoluğunun, çocuğunun rızkı için yola giden insanımızdan ne istediniz? Bu hainlik değil mi? Bu vicdansızlık değil mi? Bu şerefsizlik, haysiyetsizlik, namussuzluk değil mi?” dedi.


Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 7 kişinin ardından Muş’ta ‘teröre lanet’ yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkez Ulu Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben cami önünde toplanan binlerce kişi, Muş Belediyesi önüne kadar yürüyüş yaparak terörü lanetledi. Belediye Meydanı’nda “kahrolsun PKK” sloganı atan binlerce kişi, şehitler için de dualar etti.


Yapılan duaların ardından konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, birilerinin Muş’u karıştırmak istediğini, ama her defasında tokat yediklerini söyledi. “Çocuğunun rızkı için yola giden insanımızdan ne istediniz?” diyerek terör örgütü PKK’ya tepki gösteren Vali Gündüzöz, “Birlik ve beraberliğimizi Allah muhafaza etsin. Birileri bu memleketi karıştırmaya çalışsınlar hiç önemli değil. Hanımıyla erkeğiyle herkes burada. Hani Muş’tan tokat vuracaktınız? İşte tokat burada. Tokadı yediniz oturdunuz. Çoluğunun, çocuğunun rızkı için yola giden insanımızdan ne istediniz? Bu hainlik değil mi? Bu vicdansızlık değil mi? Bu şerefsizlik, haysiyetsizlik, namussuzluk değil mi? Bu şerefsizliğin hemen ardından ‘yok savaş var, yok terörist değil bunlar’ diye çıkıp belli legal kisvelerin altına girip meşrulaştırmaya çalışanlara Muş meydanından, Muş’un yiğit evlatları, Alparslan’ın torunları tokat atıyorlar, görün bu tokadı” dedi.



“Diyarbakır’da 28 gözü yaşlı annemiz günlerdir nöbet tutuyor”


Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan çocukların annelerinin Diyarbakır’da günlerdir nöbet tuttuğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Diyarbakır’da 28 gözü yaşlı annemiz günlerdir nöbet tutuyor. İstekleri ne? ‘Evladımı dağdan ver. Kaçırdığın, kandırdığın, şerefsizce kötü yollara düşürdüğün bu yiğit çocukları, benim evlatlarımı ver’ diyor. Ey hainler kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz. Ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet var; hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, tek bayrak, tek millet. Kimse palavra sıkmasın. Terör örgütünü ve terör örgütünün legal kisveler içinde bizim önümüze gelen partisini ve tüm oluşumlarını lanetliyoruz, Muşlular lanetliyor. Tokatsa işte tokat burada. Tokadı yediniz ve yemeye devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.



“Devletin merhametli kucağına gelin, analarınızı ağlatmayın”


Kandırılarak dağa kaçırılan gençlere seslenen Vali Gündüzöz, “Gençlerimize sesleniyorum; sizi zehirlemeye çalışan, körpe zihinlerinize kötü fikirler aşılamak isteyenlere duyarlı olun. Analarınızı-babalarınızı ağlatmayın. Kandırılan, kaçırılan gençlerimize de sesleniyoruz; devletin merhametli kucağına gelin, analarınızı ağlatmayın” diye konuştu.



“Bu milleti ağlatmayın, karşılığını en ağır şekilde göreceksiniz”


Terör örgütü uzantısı parti, dernek ve vakıf adı altında çalışanlara da tepki gösteren Vali Gündüzöz, “Yine terör örgütüne ve onun uzantılarına, uzantısı partiye, dernek ve vakıf adı altında çalışanlara sesleniyorum; bu milleti ağlatmayın, karşılığını en ağır şekilde göreceksiniz. İşte Muş, işte Muşlular. Rahmeti Rahmana gitmiş, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza etsin” şeklinde konuştu.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, “Diyarbakır’da evladını adeta çarpışa çarpışa hain örgütün elinden almak suretiyle Türkiye’de sembol haline gelen Hacire annemizin başlatmış olduğu bu direnişin Diyarbakırlı annelerin her birisi evladının artık damatlık elbisesi içerisinde, kızının gelinlik içerisinde hasreti ve hayaliyle başlatmış olduğu öfkesiyle Diyarbakır-Kulp-Muş sınırında yapılan o cani saldırı sonucunda başta hemşehrimiz Sinan Diger kardeşimiz olmak üzere diğer şehitlerimiz için Türkiye’nin her yerinde öğle namazına müteakiben artık kahrolsun terör, kahrolsun terörizme destek verenler diye terörü lanetledik” dedi.


Yürüyüşe; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve binlerce kişi katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
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