Muş'ta terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin tutuklandı.24 Temmuz 2018 Salı 16:18
Muş Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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