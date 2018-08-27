Muş'ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 3 şüpheli tutuklandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:46
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK\KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Muş'ta 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan iki kişi tutuklandı."
Açıklamada, halkın huzuru için kentte suçun önlenmesine yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.
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