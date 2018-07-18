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Muş'ta şüpheli kargo paketi paniğe yol açtı

Muş'ta bir vatandaşın internetten mangal kömürü siparişi vermesi üzerine gelen paketler arasında yer alan şüpheli 4 paket paniğe neden oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23
Muş'ta şüpheli kargo paketi paniğe yol açtı

Olay, merkeze bağlı Dere Mahallesi Taşo Köprüsü karşısındaki 2 katlı binanın girişinde meydana geldi. İnternetten mangal kömürü siparişi veren vatandaş, kargonun mangal kömüründen farklı bir cisme benzemesi üzerine durumu Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) personeli, kimyasal şüphesi nedeniyle paket üzerinde multiray gaz tespit cihazı ile inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından paket içerisindeki cismin sarımsak ve soğan olduğu bildirildi.

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'EVLERDEN KÖTÜ KOKU GELDİ'

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, "Bize gelen ihbarda, vatandaşın adresine yanlışlıkla gelen kolilerin olduğu söylendi. Bir aya yakın zamandır evden kötü kokular geldiğine dair bize bilgi geldi. Arkadaşlarla birlikte geldik ve şu tespiti yaptık; pakette soğan ve sarımsağın kurutulmuş ve öğütülmüş haliyle ilgili, bu kokunun da ondan geldiğini ve herhangi bir kimyasalla ilgisi olmadığını tespit ettik.

Firmayla görüştük, bu paketler tekrar firmaya iade edilecek. Firma tarafından da yaklaşık bir aydır paketleri gönderildiğine ve paketlerin kaybolduğuna dair tarafımıza teyit yapıldı. Kimyasal paket ihbarı aldık, yalnız kimyasalla herhangi bir alakası olmadığını tespit ettik ve bu paketleri kargoyla iade edeceğiz. Şu anda tehlike arz eden bir durum yok. Zaten yaptığımız tetkiklerle herhangi bir sorun çıkmadığı anlaşılmıştır. Buradaki vatandaş, mangal kömürü istemiş ve mangal kömürlerinin arasında 4 tane şüpheli paket gelince onlarda durumu hemen bize haber vermişler. Şüpheli paket olarak geldiğinden dolayı biz direk hem firma ile görüştük hem bizim yaptığımız ölçümlerde sorun olmadığını ve firmaya geri iade edeceğimizi bildirdik" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23
  1. Muş
  2. MUŞ
  3. KARGO PAKETİ
  4. KÖTÜ KOKU
  5. PANİK

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