  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta silah ticareti yapan 7 kişi hakkında işlem yapıldı
Aktüel

Muş'ta silah ticareti yapan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:18:37 -
Muş'ta silah ticareti yapan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti suçundan 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş'un Arpayazı köyünde 5 Ekim'de "silah ticareti" suçu ile ilgili eş zamanlı 8 adreste operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 3 tam otomatik av tüfeği, 2 tabanca 2 kurusıkı tabanca 16 şarjör, 288 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışm..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay