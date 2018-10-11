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Muş'ta sıcak temas: 5 terörist öldürüldü!

Muş'ta jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açan terör örgütü mensubu 2'si kadın 3'ü erkek olmak üzere 5 kişi öldürüldü

11 Ekim 2018 Perşembe 00:39
Muş'ta sıcak temas: 5 terörist öldürüldü!

Muş'un Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Dur ihtarına uymayan araçta bulunan terör örgütü mensupları güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Ekiplerin karşılık vermesi sonucu 2'si kadın 3'ü erkek 5 örgüt mensubu öldürüldü.

Muş Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 Ekim 2018 günü İlimiz Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Varto İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde personel ve araç sevki yapılmıştır. Yılanlı köyü üzerinde dur ihtarına uymayan araçtan güvenlik güçlerimize uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerinde güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. 2'si kadın 3'ü erkek 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 00:39
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