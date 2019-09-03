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Muş’ta seyyar tandır üretti

Muş’ta 12 yıldır tandır üretimi yapan 67 yaşındaki Mehmet Erol, toprak tandıra alternatif olarak seyyar tuğlalı metal tandır üretti.

03 Eylül 2019 Salı 11:06
Muş’ta seyyar tandır üretti

Muş’ta 12 yıldır tandır üretimi yapan 67 yaşındaki Mehmet Erol, toprak tandıra alternatif olarak seyyar tuğlalı metal tandır üretti.


Muş’ta yıllardır tandırcılıkla uğraşan Mehmet Erol, tandır ekmeği yapan vatandaşları her yıl tandırlarını yenileme zahmetinden kurtarmak için alternatif tandır üretti. 4 milimlik demir sac arasına toprak, izocam ve alt kısmına da tuğla döşeyen Erol, yeni üretilen tandırla vatandaşların iş kaybı ve masraftan kurtulacağını söyledi. Muş’ta her mahallede tandır ekmeği pişirildiğini kaydeden Mehmet Erol, “12 seneden beri bu tandırları imal ediyoruz. Muş’un hemen hemen her yerinde tandır ekmeği pişiriliyor. Türkiye’nin çok yerlerine de tandırcılık yayılmıştır. Daha önce hazır aldığımız tandırlar en fazla bir sene dayanabiliyordu. Çünkü ekmek pişirmek için yüksek kalorili ateş yakılması gerekiyor. Mevcut toprak tandırlar bu yüzden dayanıksızlar. Yılda bir değiştirmek zorunda kalıyorduk. Neticede daha kalın ve kalıplı bir tandır yapmayı düşündüm. Kalıp yaptım ve 12 santimetre kalınlığında metali dökmüş bulunuyorum. Bu ürettiğimiz tandırları 5 yıl garanti verebilecek şekilde teslim edebilirim. Senede bir defa tandır değiştirmek büyük bir israf ve masraf. Bununla birlikte vatandaşlar tandır değişimi için iki hafta beklemek zorunda kalıyorlardı çünkü kurması zaman alıyor.


2 tandır arasındaki fark ise yüzde 30’lara varan yakıt tasarrufudur. Bu yeni üretilen seyyar tandırlar izocamla sarılmış vaziyette 4 milimlik sac içerisine alındı. Bunlarda ısı kaybı yok, taşınma kolaylığı var. İki tandır arasında fiyat farkı baya var. Eski toprak tandırların fiyatı 500-100 TL arasında değişirken seyyar tandırın fiyatı ise 2 bin 500, 3 bin 500 ve 7 bin 500 TL arasında değişiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:06
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