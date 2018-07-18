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Muş'ta Şeref ninenin 155 bin lirası kül oldu

Akpınar köyünde Şeref Akar’a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıroptaÿsaklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:20
Muş'ta Şeref ninenin 155 bin lirası kül oldu

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi. Şeref Akar’a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangınçıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı. 

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa’dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi. Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerinin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi. 

SAKLADIĞI 155 BİN LİRASI KÜL OLDU

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar’ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu.

Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı. 

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Hiçbir şeyim kalmadı. Paraların bir kısmı gelinimin sandığında, bir kısmı da yastık kılıfı içerisinde, gardırop içerisindeydi. Yeşilova, Serinova ve Muş Belediyesi’ne ait itfaiyelerin gelmesine rağmen kurtarılamadı" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Bursa’dan gelen misafirlerle birlikte yangın sırasında evde 8 kişinin olduğunu aktaran Saadet Akar ise 60 yıllık birikimlerinin tamamen kül olduğunu söyledi. Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Saadet Akar, evdeki Kuran’ı Kerim’in yanmadığını belirtti.

Köye gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tutanak düzenleyip hasar tespit çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:20
  1. Bursa
  2. Muş
  3. akpınar köyü
  4. Şeref Akar
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