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Aktüel Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
Aktüel

Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:38:57 -
Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

MUŞ (AA) - Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-21 Ekim'de Şenyayla Bölgesi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-4" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 50'şer kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, dolu büyük tüp, 8'li pil bloku, 2 ateşleme düzenekli 4'lü pil bloku, el yapımı patlayıcılarda kullanılan 2 adet 4'lü pil bloku, 2 kar kıyafeti ve panço, fuel oille çalışan soba, 200 metre brandayla dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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