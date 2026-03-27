Muş’ta hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
Muş’ta hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı binadan kaçmaya çalışırken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Muş merkezde babasına ait kullanılmayan bir binada saklandığı tespit edildi. Adrese intikal eden ekiplerce gerekli emniyet tedbirleri alınarak, şahsa teslim olması çağrısında bulunuldu. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan şahıs, sokak arasına doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda şahıs, JASAT timlerince yakalandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
