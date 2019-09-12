Muş’ta gitar kursunu tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Vali Gündüzöz’ün elinden aldılar

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gitar kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında yürütülen "Alparslan’ın Torunları Geleceğe Umutla Bakıyor" projesiyle sertifika alan 10 öğrenciye gitar hediye edildi. Valilikte düzenlenen programda öğrencilerin sertifikaları Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından verildi. Sertifikaların verilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde kurslar açıldığını söyledi. Bu tür etkinlikler çocukların ve kendi açılarından önemli olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, vatandaşları, çocukların ile polis arasında çok güzel manevi bir iklim ve köprü kurulmuş olduğunu söyledi.