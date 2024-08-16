Muş’ta Gazze için kunut duası okundu

Mahsun Eminoğlu tarafından kıldırılan namazdan sonra Mustafa İlci dua etti ve Filistin cihadının önemi ve bizim sunacağımız katkılarla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Allah'ın en büyük yardımının Müslümanların Allah'ın dini üzerinde sabit olarak halen direniyor olması olduğunu ifade eden hocamız, bizim duruşumuzun şahitliğimizin ve Filistin'de yürüyen cihadı üstlenmemizin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek perşembe tekrar edecek program ilan edilerek etkinlik sonlandırıldı

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