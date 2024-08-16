  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muş’ta Gazze için kunut duası okundu
Gündem

Muş’ta Gazze için kunut duası okundu

Yeniakit Publisher
2024-08-16 02:30:00 -
Muş’ta Gazze için kunut duası okundu

Muş'ta Mescid-i Aksa platformu çağrısıyla 15 Ağustos Perşembe Kent meydanında yatsı namazı birlikte Eda edilerek kunut duası okundu

Mahsun Eminoğlu tarafından kıldırılan namazdan sonra Mustafa İlci dua etti ve Filistin cihadının önemi ve bizim sunacağımız katkılarla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Allah'ın en büyük yardımının Müslümanların Allah'ın dini üzerinde sabit olarak halen direniyor olması olduğunu ifade eden hocamız, bizim duruşumuzun şahitliğimizin ve Filistin'de yürüyen cihadı üstlenmemizin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek perşembe tekrar edecek program ilan edilerek etkinlik sonlandırıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23