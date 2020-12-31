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Gündem Muş'ta FETÖ'nün sözde 'ev imamı ve lise sorumlusu' tutuklandı
Gündem

Muş'ta FETÖ'nün sözde 'ev imamı ve lise sorumlusu' tutuklandı

Muş'ta FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün sözde ev imamlığı ve bölge lise sorumluluğu faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:24:00 -
Muş'ta FETÖ'nün sözde 'ev imamı ve lise sorumlusu' tutuklandı

Muş’ta FETÖ/PDY adına sözde ev imamlığı ve  bölge lise sorumluluğu faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Valilikten açıklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sözde ev imamlığı ve sözde bölge lise mesulluğu faaliyetleri yürüterek örgütün eğitim ayağında aktif olarak rol alan, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde öğrencilerle irtibatlı olmak suretiyle imamlık yapan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u aktif olarak kullandığı tespit edilen 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş F Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği kaydedildi.

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