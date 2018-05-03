Muş'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli illerde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, Muş Hava Meydan Komutanlığında görevli bir astsubay, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevli bir uzman çavuş, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen bir kişi, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan iki kişi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı."

Kaynak: AA