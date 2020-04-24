Muş'ta etkili olan sağanak ekili alanlara zarar verdi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak, ekili olan tarım arazilerine zarar verdi.

İlçe geneli ve köylerinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, ilçeden geçen Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına sebep oldu.

Sağanağın etkisini sürdürmesi nedeniyle ilçenin bazı bölgelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede yaklaşık 50 bin dekarlık ekili arazinin zarar gördüğünü söyledi.

Suların tarlalardan çekilmesinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle zarar tespiti yapacaklarını belirten Kılıç, "Yağmur, karların erimesi ve derelerin taşması nedeniyle Malazgirt Ovası deniz gibi oldu. Şeker pancarı, buğday ve arpa ekilen araziler su altında kaldı. Çiftçilerimizin zararı çok büyük. Ekiplerle yapacağımız incelemelerin ardından zararın boyutu ortaya çıkacak. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz." diye konuştu.