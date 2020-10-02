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Aktüel Muş'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Aktüel

Muş'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:19:03 -
Muş'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MUŞ (AA) - Muş'ta motorlu taşıtlar sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muş İMKB Anadolu Lisesinde 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen motorlu taşıtlar e-sınavına girenlere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 kişiye yönelik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, düğme görünümlü kamera, kamera, kablosuz kulaklık, SIM kart, batarya, 36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı, yapıştırıcı ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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