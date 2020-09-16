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Aktüel Muş'ta deprem meydana geldi
Aktüel

Muş'ta deprem meydana geldi

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:35:00 -
Muş'ta deprem meydana geldi

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Korkut ilçesinde 17.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum yok"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "(Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem) Şu anda bize ulaşan olumsuz bir durum yok." Dedi.

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