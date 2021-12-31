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Yerel Muş'ta DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Muş'ta DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 19:32:00 -
Muş'ta DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara göndermedikleri tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda DEAŞ'a ait sözde bayraklar, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

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