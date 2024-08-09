  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ile savaşa hazırlanan ülke yüksek alarm durumuna geçti! Savaş gemisi her an harekete geçebilir

Dünyanın merkezi meğer Türkiye'nin o iliymiş! Koordinatlar orayı gösterdi, kent sakinleri şoka girdi

Başkan Erdoğan'dan gece yarısı askeri hamle

Mısır, Türkiye'ye yağacak milyonlarca Euro'ya göz dikti! Hedeflerinde şimdi onlar var

Ajanslar 'son dakika' koduyla servis ediyor! Terörist İsrail, o ülkeyi vurdu

Diyarbakır'dan petrol fışkıracağına çıkan şeye bakın! Alçaklar tüm Türkiye'nin hakkına giriyorlar

Aman dikkat! SGK'dan çok önemli uyarı

“Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti

Türkiye'yi ülkelerine davet eden ülke ABD'yi kovdu! Askeri üsleri kapatıp ülkeden çıktılar

KARGU kıtaları aştı! Yeni ihracat hedefi...
Tarım Muş’ta buğday ve arpada yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi
Tarım

Muş’ta buğday ve arpada yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:07:00 -
Muş’ta buğday ve arpada yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi

Muş Ovası’nda buğday ve arpa eken çiftçiler, biçerdöverlerle hasadı tamamladı.

Buğday ve arpada bu yıl rekoltenin yüksek olmasının sevincini yaşayan çiftçiler, elde ettikleri buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine teslim etmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, Muş Ovası’nda sezonun en bereketli yılının yaşandığını söyledi.

Kentte 2 milyon 94 bin dekarda buğday ve arpa ekiminin yapıldığını belirten Gün, şunları kaydetti: “Bu yıl etkili olan yağışlar ile tarımda son teknolojik aletlerin kullanılması üretimde artışı sağladı. Yaklaşık 670 bin ton hububat elde ettik. Ekonomiye yaklaşık 7 milyar lira katkı sunacağız. Bitkisel üretim kapasitesi yüksek olan iller arasında yer alıyoruz. 357 bin hektarlık tarım arazisine sahibiz. Bu da kentin yüzde 42’lik bir kısmını oluşturuyor. Muş Ovası’nda buğday ve arpa yetiştiriciliği yaygın olarak yapılıyor. Önceki yıllara göre yüksek bir rekolte elde ettik. Çiftçilerimiz bunun mutluluğunu yaşıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23