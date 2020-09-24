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Aktüel Muş'ta Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Muş'ta Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:56:12 -
Muş'ta Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş merkez ve 2 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke, sentetik uyuşturucu, esrar, lahit kapağı ve mezar taşı ile cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda narkotik köpeği "Caka" ile il merkezi, 2 ilçe ve bir beldede çeşitli tarihlerde arama yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Eylül'de Hasköy ilçesinde Karasu mevkiindeki dere kenarında şüpheli kişilerin uyuşturucu madde saklayabilecekleri değerlendirilen yerlerde, 15 Eylül'de Malazgirt ilçesinde Saftekingazi Mahallesi'ndeki bir adreste, 16 Eylül'de Muş il merkezindeki Zafer Mahallesi'nde bir iş yerinde, 18 Eylül'de Serinova beldesindeki bir adreste aramada yapılmıştır.

Aramalarda 33,79 gram metamfetamin, 369,30 gram esrar, Bizans dönemine ait 100 gümüş sikke, 3 lahit kapağı ve mezar taşı ile 4 cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."

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