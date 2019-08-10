Muş’ta bayram pazarı kuruldu

Muş’ta Kurban Bayramı için kurulan bayram pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Muş’ta Kurban Bayramı arefesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Muş Belediyesi açık otoparkında kurulan bayram pazarını tercih ediyor. Aradıkları birçok şeyi pazarda ucuz fiyata bulabilen vatandaşlar, arefe gününde ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Pazardan alışveriş yapan İsmail Sertkaya, çocuklar için bayram alışverişine çıktığını belirterek, “Çocuklara bir şeyler almayı düşünüyoruz. Pazar diğer mağazalara göre biraz daha ucuz. Her şey bir arada olduğu için fiyatlar uygun. İlk önce bayramlık şeker, ayakkabı, elbise gibi ürün almayı düşünüyoruz. Alım gücümüz diğer bayramlara göre bayağı düştü. Vatandaş olarak bizi olumsuz yönde etkiliyor” dedi.