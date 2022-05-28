  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı
Gündem

Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-13 (Muş-Şenyayla) Şehit J.Üstğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:03:00 - 2022-05-28 14:17:54
Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Irak'ın kuzeyinde 18 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

-(150) gr. patlayıcı madde,

- (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı,

- (1) adet makineli tüfek mayonu,

- (1.000) adet kök hint keneviri,

- (728) adet pil,

- (27) çift ayakkabı,

- (6) parça leşker kıyafeti,

- (15) kg. muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir

şekilde imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Terör koridoruna TSK’dan darbe Suriye'nin kuzeyine 5. harekat sinyali! İki hassas bölge var

'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy suçlu bulundu
'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy suçlu bulundu

Aktüel

'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy suçlu bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay