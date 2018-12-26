0553 313 94 23

Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:09
Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun örgütten firar ederek, güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde, örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 07:34
  1. güvenlik güçleri
  2. Muş
  3. terörist
  4. teslim
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
    1. Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine..
    2. Erdoğan açıklayacak! Binler kamu..
    3. DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı
    4. PKK'yı yok ediyordu! CİRİT'i hedef..
    5. İDO'dan sefer iptalleri
    6. 'Bizler de birer Mehmediz' ÖSO’nun..
    7. 9 üniversitede eğitime kar engeli!
    8. Erdoğan imzaladı! Görev süresi 1 yıl..
    9. 'FBI soruşturmasını takip ediyoruz'
    10. Alarm düzeyi 'sarı'ya yükseltildi!
    11. Trump açıkladı: Kapalı kalacak
    12. İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı..
    13. Güvenlik korucularına aylık 135 lira..
    14. Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20..
    15. Büyük çile! kilometrelerce araç..
    16. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde..
    17. Aksaray'da okullara kar tatili
    18. Yine İsrail mi? Suriye'de hareketli gece
    19. GÜNCELLEME - Kırşehir'de yolcu otobüsü..
    20. Yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve..
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler