Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Baba Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ne olmuştu
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.
Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.