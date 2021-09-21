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Dünya Müslümanların tepkisi sonuç verdi ve kilise kitabındaki o ifadeler kaldırıldı!
Dünya

Müslümanların tepkisi sonuç verdi ve kilise kitabındaki o ifadeler kaldırıldı!

​Hindistan'da Müslüman ve Hıristiyan temsilciler arasındaki görüşmenin ardından içerisinde İslam düşmanlığını içeren ifadelerin yer aldığı kitaptaki ilgili bölümlerin çıkarılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 00:13:00 -
Müslümanların tepkisi sonuç verdi ve kilise kitabındaki o ifadeler kaldırıldı!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Tamarasseri Piskoposluğu, lise öğrencileri için İslam ve Müslümanlar konusunda saldırgan içeriklerin yer aldığı bir kitap yayımladı.

Bunun üzerine bölgedeki Müslümanların ileri gelen âlimleri, duruma tepki gösterdi. Piskoposluk temsilcilerin talebi üzerine Müslümanlar Hıristiyan temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Müslüman heyetin başkanı Dr. Munir, kitaptan duydukları rahatsızlığı dile getirerek kitabın yalan ve yanlış bilgiler içerdiğini vurguladı.

Bunun üzerine Kerala'nın Hıristiyan temsilcileri ders kitaplarını geri çekme ve uygun olmayan tüm ifadeleri kaldırma sözü verdi.

 

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