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Dünya Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Lağım ağızlı soysuzdan yaradana küfür
Dünya

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Lağım ağızlı soysuzdan yaradana küfür

Yeniakit Publisher
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Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Lağım ağızlı soysuzdan yaradana küfür

Tüm kariyerini Türk-İslam düşmanlığına borçlu olan ve kendi ülkesinde bile "domuz suratlı" olarak tanınan Geert Wilders isimli Hollandalı siyasetçi, bu kez Allah celle ve âlâ hazretlerine açıkça küfrederek ağır provokasyona soyundu.

Geert Wilders isimli Hollandalı müptezel yine sahnede. Sözde siyasetçi, özde operasyon çocuğu olan Wilders, Din-i Mübin-i İslam’a yönelik saldırılarının dozunu artırdı.

Daha önce bayramlarda ve önemli günlerde skandal paylaşımlarda bulunan Wilders, bu kez saldırganlığını artırdı.

Wilders, Dünya Kupası'nda Fas ve Brezilya arasında oynanacak maç öncesinde paylaşımda bulundu.

Nefret dolu söylemlerini sürdüren Wilders, Faslı hesapların maç öncesi futbolcuların secdeye gitmesini paylaşmalarının ardından Allah'a küfretti.

Kariyeri İslam düşmanlığı üzerine kurulu

Geçmiş zamanda skandal ifadelere imza atan Wilders, İslam'ı "geri kalmış bir kültürün ideolojisi" olarak tanımlarken Müslümanları "pislik" olarak adlandırmıştı.

1963 yılında Almanya sınırına yakın Venlo'da doğan Wilders, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte Katolik bir ailede büyüdü.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) bir üyesi olarak siyasete girdi, ancak partinin İslam ve göç konusundaki "ılımlı" tavrı nedeniyle ayrıldı.

İslam karşıtı politikaları partisinin merkezine yerleştirerek 2004 yılında Özgürlük Partisi'ni kurdu.

Öte yandan Wilders, Mustafa Kemal'e olan sevgisiyle de ön plana çıkıyor.

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