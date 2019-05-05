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Müslümanların gözünün içine baka baka dalga geçiyor! Trump'tan katlettiği Müslümanlara Ramazan tebriği

Dünyada milyonlarca Müslümanı katleden, evinden barkından koparan ve ülkelerini kaosa sürükleyen ABD'den Müslümanlarla dalga geçer gibi bir açıklama geldi. Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı koyan ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump, Müslümanların Ramazanını tebrik etti.

05 Mayıs 2019 Pazar 23:44

İslam ülkelerini karıştıran, dünyada milyonlarca Müslümanı katleden ve katletmeye devam eden ABD, Müslümanların gözünün içine baka baka dalga geçmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını tebrik etti.

Trump, ramazan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Melania ile ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e indirilmesinin anıldığını hatırlatan Trump, "Hilalin görülmesiyle Müslüman aileler ve toplumlar bu vahyi, bir aylık iç tefekkür, manevi yenilenme ve ibadete başlamakla onurlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Müslümanların ramazanda oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme yaşadıklarının altını çizen Trump, böylece Allah'ın rahmet ve merhametine yönelik şükürlerini derinleştirdiklerini belirtti.

Trump, "Bu ay boyunca hepimizin, bize verilen nimetleri düşünme ve birbirimizle daha büyük dostluk kurma fırsatı var. Ramazanın maneviyatıyla hepimiz daha uyumlu ve saygılı bir toplum seviyesine ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı koymuştu

Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana, bazı Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı uygulaması, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı gibi adımları nedeniyle eleştiri topluyor.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:02
  1. ABD Başkanı Donald Trump
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