Müslümanların büyük utancı: İsrail yeni askeri teknolojileri Filistinliler üzerinde deniyor!

Son dönemde Batı Şeria'da baskılarını artıran İsrail güçleri, bu bölgedeki El Halil kentinde bir güvenlik noktasına uzaktan kontrolü sağlanabilen silah sistemi konuşlandırdı.

Haaretz'in haberine göre İsrail, bölgeye düzenlediği baskınlar sırasında direnişle karşılık veren Filistinlilere uzaktan kontrolle sersemletici el bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atabilen bir silah sistemi ile müdahale edecek.

Silah sisteminin henüz test aşamasında olduğu bilinse de sistemin İsrail ordusu ve Filistinliler arasında yıllardır çatışmalara şahitlik eden ve merkezi bir konum olan Şüheda Caddesi'ne yerleştirilmesi dikkat çekti.

Öte yandan El Halil kenti olmak üzere Şüheda Caddesi'nde Yahudi yerleşimcilerin oldukça etkin olduğu biliniyor.

İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerinin Filistinlilere karşı saldırılarında bu silah sisteminin kullanılma ihtimalinden endişe ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı sık sık kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu biliniyor.

Şüheda Caddesi gün içinde yüzlerce kişinin oldukça tercih ettiği bir yer olmasına karşılık İsrail'in bu bölgede silah sistemleri kullanmasının birçok insanın hayatını etkileyebileceğine değiniliyor.

Filistinliler ise İsrail'in kendileri üzerinde sürekli askeri teknoloji sistemleri denediğini savunuyor.

Kaynak: Mepa News