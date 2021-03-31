Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır
Sık sık Müslümanları hedef alan sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın "“İslami terör”" sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza kesince TELE1 dil sürçmesi yalanına sığındı. Oysa Yanardağ Twitter hesabından attığı tweetlerde defalarca kez aynı ifadeyi kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’e Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın sunduğu '18 Dakika' programında “İslami terör” ifadesi kullanıldığı için ‘dini hassasiyetlere aykırı’ yayın yapıldığı için para cezası verildi.
Masuma yattılar
TELE1 tarafından yapılan açıklamada Yanardağ ve Kongar tarafından düzeltme yapıldığı ve RTÜK'ün bunu görmezden geldiği iddia edildi.
2016 yılında Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Rus Büyükelçi İslamcı bir terörist tarafından Ankara'nın merkezinde öldürülmesi, iktidarın ayıbı ve ülkenin ne hale geldiğinin kanıtıdır" ifadesini kullandı.