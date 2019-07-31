0553 313 94 23

Müslümanları böyle aldatmaya çalışıyorlar! Marketler 1 kurbandan 12 hisse çıkarıyor

Alkol ve domuz eti satan market zincirleri şimdi de Müslümanları kurban hisseleriyle aldatıyorlar. Bu marketler, dinimizce 7 kişiden fazla hisse olmayan büyükbaş hayvanları 11-12 hisseye çıkarıp kurbanı da ranta çeviriyorlar.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Müslümanları böyle aldatmaya çalışıyorlar! Marketler 1 kurbandan 12 hisse çıkarıyor

Alkol ve domuz eti satan yerlerden kurbanlık alımı yapılmaması konusunda çağrıda bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, aynı zamanda vatandaşların “hisse” tuzağına düşmemesini istedi. “12 kilo kurbanlık bin 200 lira diyorlar. 12 Kg’dan koç olmaz” diyen Yalçındağ, büyükbaş kurbanlıkta en fazla 7 hisse olacağını hatırlatarak, “Hisse başına 21-22 kg. et diyorlar. Türkiye’de büyükbaş hayvanın karkas ağırlığı ortalama 270-280 kg. Bir büyükbaş hayvandan 11-12 pay çıkarıyorlar. Bu vebalin altından kalkamazlar” diye konuştu.

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlıklar pazarda satışa çıkarken, market reyonlarında haram olan alkollü içeceklerin satıldığı zincir marketler de, Müslümanların kurban ibadetini fırsata çevirerek ‘kurban’ satışına başladı. Dinimizin yasakladığı alkol ve domuz etini satan marketlerden kurbanlık almanın haram olduğu açıkça ortada iken, söz konusu marketlerin kurbanlık satışındaki oyunları ise dikkatlerden kaçmıyor.

“Kurban bir pasta değil!”

Marketlerin kurban fiyatları üzerinden yaptığı satışlara değinen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Büyük marketler gazetelere ve internet sitelerine kurbanlık reklamı vererek akıl almaz fiyatlar yazıyorlar. Marketlerde, ‘12 kg  kurbanlık bin 200 TL’ diye yazıyor. 12 kg’dan koç olmaz. Kuzu olur. Bakıyoruz işte hisse başına 21-22 kg kemiksiz et diyorlar. Güzel birşey. 7 hisse 20 kg’dan 140 kg ediyor. Türkiye’deki büyükbaş hayvanın karkas ağırlığı ortalama 270 - 280 kg aralığında. Kemiğini çıkarttığımız zaman 220-230 kg kemiksiz et ortaya çıkar. Bunu da 7 hisseye böldüğümüz zaman hisse başı 33 kg civarında et olması lazım. Ama 21-22  kg et satışı yaptığınızda bir büyükbaş hayvandan 7 hisse değilde 11-12 hisse çıkarıyorsunuz. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığına sormak lazım. Böyle bir şey olur mu? Kurban bir pasta değil ki, her bir ucundanda birisi bir şey kapsın, alsın nasiplensin” şeklinde konuştu.

“Vebalin altından kalkamazlar!”

“Kurban inançlarımızın gereği, para kazanma aracı değil” diyen Fazlı Yalçındağ, “Eğer istifade edilecekse o da üreticinin hakkıdır. Çünkü kurbanları satan üretici ordan aldığı parayla geçinir. Bu marketlerin, kurban satışı işine soyunmalarını asla doğru bulmuyorum. Vatandaş, vekaletle kurban işini iyice düşünerek yapsın. Akol, domuz eti satılan yerlerden kurbanlık almak veballi bir iştir. Altından kalkamazlar” diye konuştu.

“Büyükbaş kurbanlıkta en fazla 7 hisse olur”

Büyükbaş kurbanlığın 7 hisseden fazla hisseye bölünmemesi gerektiğine dikkat çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Büyükbaş hayvanlarda hisse en fazla 7 kişidir. Bunun da tek ya da çift olması önemli değil. Yani 2 kişi de, 5 kişi de, 6 kişi de, 7 kişi de hissedar olabilir. 7’den fazla da hissedar olamaz. Marketlerde satılan kurbanlık hisselerinin muhatabı Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Fakat ancak hayvan tartılır. Bu da 7’ye bölünür. Et olarak hesap edildiğinde kurban yerine geçmez. Kurban’daki maksat, büyükbaş hayvanda en fazla 7 kişinin bir araya gelerek, kurban niyetiyle o hayvanın kesilmesidir. 7 kişiden birisi et niyetiyle yapmış olsa bile kurban niyetinden çıkar” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ
  5. Marketler
  6. Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri
  7. Kurban bayramı
  8. Müslüman
  9. islam
  10. Alkol
  11. domuz eti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 ölü
    1. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    2. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    3. Hacı adayları kutsal topraklarda
    4. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    5. Avustralya'da timsahın midesinden..
    6. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    7. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    8. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    9. Belediye personeline iş güvenliği..
    10. Hong Kong’da tayfun alarmı
    11. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    12. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    13. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    14. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    15. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    16. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    17. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    18. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    19. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    20. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    21. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    22. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    24. El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
    25. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    26. Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak
    27. Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden..
    28. QNB Finansbank istikrarlı büyümesini..
    29. Karşıyaka Spor Kulübü’nden Emniyet..
    30. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de