Müslümanları böyle aldatmaya çalışıyorlar! Marketler 1 kurbandan 12 hisse çıkarıyor

Alkol ve domuz eti satan yerlerden kurbanlık alımı yapılmaması konusunda çağrıda bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, aynı zamanda vatandaşların “hisse” tuzağına düşmemesini istedi. “12 kilo kurbanlık bin 200 lira diyorlar. 12 Kg’dan koç olmaz” diyen Yalçındağ, büyükbaş kurbanlıkta en fazla 7 hisse olacağını hatırlatarak, “Hisse başına 21-22 kg. et diyorlar. Türkiye’de büyükbaş hayvanın karkas ağırlığı ortalama 270-280 kg. Bir büyükbaş hayvandan 11-12 pay çıkarıyorlar. Bu vebalin altından kalkamazlar” diye konuştu.

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlıklar pazarda satışa çıkarken, market reyonlarında haram olan alkollü içeceklerin satıldığı zincir marketler de, Müslümanların kurban ibadetini fırsata çevirerek ‘kurban’ satışına başladı. Dinimizin yasakladığı alkol ve domuz etini satan marketlerden kurbanlık almanın haram olduğu açıkça ortada iken, söz konusu marketlerin kurbanlık satışındaki oyunları ise dikkatlerden kaçmıyor.

“Kurban bir pasta değil!”

Marketlerin kurban fiyatları üzerinden yaptığı satışlara değinen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Büyük marketler gazetelere ve internet sitelerine kurbanlık reklamı vererek akıl almaz fiyatlar yazıyorlar. Marketlerde, ‘12 kg kurbanlık bin 200 TL’ diye yazıyor. 12 kg’dan koç olmaz. Kuzu olur. Bakıyoruz işte hisse başına 21-22 kg kemiksiz et diyorlar. Güzel birşey. 7 hisse 20 kg’dan 140 kg ediyor. Türkiye’deki büyükbaş hayvanın karkas ağırlığı ortalama 270 - 280 kg aralığında. Kemiğini çıkarttığımız zaman 220-230 kg kemiksiz et ortaya çıkar. Bunu da 7 hisseye böldüğümüz zaman hisse başı 33 kg civarında et olması lazım. Ama 21-22 kg et satışı yaptığınızda bir büyükbaş hayvandan 7 hisse değilde 11-12 hisse çıkarıyorsunuz. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığına sormak lazım. Böyle bir şey olur mu? Kurban bir pasta değil ki, her bir ucundanda birisi bir şey kapsın, alsın nasiplensin” şeklinde konuştu.

“Vebalin altından kalkamazlar!”

“Kurban inançlarımızın gereği, para kazanma aracı değil” diyen Fazlı Yalçındağ, “Eğer istifade edilecekse o da üreticinin hakkıdır. Çünkü kurbanları satan üretici ordan aldığı parayla geçinir. Bu marketlerin, kurban satışı işine soyunmalarını asla doğru bulmuyorum. Vatandaş, vekaletle kurban işini iyice düşünerek yapsın. Akol, domuz eti satılan yerlerden kurbanlık almak veballi bir iştir. Altından kalkamazlar” diye konuştu.

“Büyükbaş kurbanlıkta en fazla 7 hisse olur”

Büyükbaş kurbanlığın 7 hisseden fazla hisseye bölünmemesi gerektiğine dikkat çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Büyükbaş hayvanlarda hisse en fazla 7 kişidir. Bunun da tek ya da çift olması önemli değil. Yani 2 kişi de, 5 kişi de, 6 kişi de, 7 kişi de hissedar olabilir. 7’den fazla da hissedar olamaz. Marketlerde satılan kurbanlık hisselerinin muhatabı Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Fakat ancak hayvan tartılır. Bu da 7’ye bölünür. Et olarak hesap edildiğinde kurban yerine geçmez. Kurban’daki maksat, büyükbaş hayvanda en fazla 7 kişinin bir araya gelerek, kurban niyetiyle o hayvanın kesilmesidir. 7 kişiden birisi et niyetiyle yapmış olsa bile kurban niyetinden çıkar” ifadelerini kullandı.

