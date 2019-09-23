Müslümanlardan İslam düşmanlarına tepki

Münübe Yılmaz

ABD'deki Hindistan kökenli Müslümanlar, Donald Trump’ın ABD’yi ziyarete gelen Müslüman düşmanı Hindistan başbakanı Modi için hazırladığı karşılama programına tepki gösterdi. Radikal islama karşı beraber savaşacaklarını dile getiren ve Texas’ın Houston şehrinde 50 bin Hindistan kökenli Amerikalının katıldığı karşılama programını protesto etmek için toplanan Müslümanlar “Hindistan’ın ırkçı ve seküler yönetimi Modi’nin hükümetiyle beraber yıllardır Müslümanlara eziyet ediyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler. “Keşmir’e özgürlük”, “Keşmir acı, Hindistan ise utanç içerisinde” pankartları taşıyarak Müslümanlara destek veren bir grup Hindu ise, dinlerin temelinde sevgi ve hoşgörü olduğunu hatırlatarak, Hindistan’da hakları gasp edilen Müslümanlara destek verdiklerini açıkladılar. Ülkesinde kötüye giden ve buhranın eşiğine gelen ekonomiyi unutturup, insanların milliyetçi duygularını sömürmek için Keşmir’i gündem meselesi haline getiren Modi, Houston’daki programda ABD’deki 11 Eylül saldırıları ile 26 Eylül’de Mumbai’de gerçekleştirilen saldırıların benzer olduğunu ileri sürüp “Tüm dünya bu insanların kim olduklarını gayet iyi biliyor” diyerek Müslümanları hedef göstermişti. Modi’nin Müslüman karşıtı konuşmasına destek veren Trump ise radikal İslama karşı Hindistan’ı sonuna kadar destekleyeceğini dile getirmişti.