Müslümanlara saldıran kitapla İslam’a sözde hizmet! Beraber olup Müslümanları hedef aldılar

yeniakit.com.tr Tarikatlar üzerinden İslam’ı ve Müslümanları hedef almak moda oldu!.. Odatv’nin ağır toplarının cemaat ve tarikatları hedef aldığı kitabın ardından, Hürriyet’in Aydın Doğan artığı muhabiri İsmail Saymaz da tarikatları hedef alan “Şehvetiye Tarikatı” bir kitap yazdı. Saymaz gibi laikçi birisinin tarikatları hedef alması şaşırtmazken, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın, Saymaz’a destek vermesi dikkat çekti.

Kamalak’tan telefon

Saymaz, Mustafa Kamalak’ın kendisini arayıp kitabı okuduğunu ve bu kitapla İslam’a hizmet ettiğini söylediğini aktardı.

Saymaz şunları yazdı:

“Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak beni aradı. ‘Şehvetiye Tarikatı’ adlı kitabımı okuduğunu belirten Kamalak, halkı dini, cinsel ve maddi olarak istismar eden grupları teşhir ederek, İslam’a ve topluma hizmet ettiğimi söyledi. Sayın Kamalak’a çok teşekkür ederim”

Kamalak’ın Saymaz’ı tebrik etmesinden ziyade, tarikatları hedef alan bir kitapla, “İslam’a hizmet ettiğini” söylemesi gözlerden kaçmadı.

Tarikatlara saldırmak moda oldu

Doğru-yanlış ayırt etmeden, amacı Asr-ı Saadet İslam’ını yaşatmak olan ve mümkün mertebe bid’attan korunmuş olan, Anadolu kültürümüzün yapı taşı tasavvuf-tarikat ekollerine saldırmak moda oldu. Saymaz’dan kısa süre önce, odatv’nin genel yayın yönetmeni ve sorumlu haber müdürü de bir kitapla cemaat ve tarikatları hedef almıştı.