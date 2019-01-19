Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle gündeme gelen ateist piyanist Fazıl Say, gündeme gelmek için yeni yollar keşfetti.

Yakın bir geçmişte attığı tweetlerle inananlara çok çirkin sözlerle saldıran Say, gündemde kalmak için her yolu deniyor.

Say, Twitter hesabından 2012 yılında Ömer Hayyam’a ait olduğu belirtilen rubailerden bazı bölümler paylaşmış, başka hesaplardan yapılan bazı paylaşımları da retweetlemişti. Yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Say hakkında 1,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sonrasında mahkeme tarafından Say’a, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan 10 ay hapis cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararlaştırılmıştı.

Say, avukatı aracılığıyla mahkemenin “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararına itiraz etmiş, üst mahkeme Say’ın yaptığı itirazı kabul etmesiyle davaya Yargıtay yolu açılmıştı.

Temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 10 aylık hapis cezasını oy çokluğuyla bozarak Fazıl Say’ın paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmetmişti.

﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

Fazıl Say'ın hakaretlerini unutmayacağız, unutturmayacağız

Fazıl Say'ın kim olduğunu unutanlara, Müslümanlara hakaret dolu sözlerini hatırlatıyoruz:

"Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey mi yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi? Bunu da düşün"

"Rakı cennette varsa ve cehennemde yoksa ama chivasregal cehennemde var cennette yoksa? o zaman ne olacak? Asıl Önemli soru bu!!!!"

"Bilmem farkettiniz mi nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?"

"Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimmo con fuca!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?"

"Ateistim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum"

"Ben ateistim, diğer yarısını bilmem"

"Sanki, memleketin yarısı harbi ateist, diğer yarısı travmatik ateist!"

"Bu akşam çok kişi ateist olmuştur, sağolsunlar"

Fazıl Say'ı sevenler ve sevmeyenler el kaldırsın!