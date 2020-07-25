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Siyaset

Müslümanlara gelince bahane çok... Kılıçdaroğlu Hristiyanları yalnız bırakmamıştı!

“Kameralar önünde namaz kılınmaz” diyerek Ayasofya'daki cuma namazına katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar önünde kilisede ayine katılmış ve mum dikmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:47:00 - 2020-07-25 17:10:42
Müslümanlara gelince bahane çok... Kılıçdaroğlu Hristiyanları yalnız bırakmamıştı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, özel günde cami içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaş alındı. Cami içinde namaz kılacak olan kişilere özel davetiye de gönderildi.

Yetkililer, Din-i Mübin-i İslam’ın birleştirici gücünü gözler önüne sererek tüm siyasi görüşlerden insanları Ayasofya’daki ilk namaza davet etti.

Davetlilerden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işi şova dökerek camiye gelmeyi reddetmişti. Kılıçdaroğlu, “Kameralar önünde namaz olmaz” diyerek bahane uydurmuştu.

Hristiyanların ibadetini kamera önünde yaptı

İş Müslümanlarla birlikte namaz kılmaya gelince, “Gösteriş olur” diyerek kaçacak delik arayan Kılıçdaorğlu, Hristiyanların ibadetini kamera önünde yapmayı gösterişten saymıyor!..

Geçtiğimiz zamanlarda Kılıçdaroğlu, katıldığı Hristiyan ayininde birçok kamera önünde mum dikmişti.

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