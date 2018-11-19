0553 313 94 23

Müslümanlar yargı kıskacında

Teröristbaşı Fetullah Gülen’i “barış timsali” olarak tanımlayan Şahin Alpay’dan casus firari Can Dündar’a, İnternet Andıcı soruşturması kapsamında tutuklanan İlker Başbuğ’dan Gülen’in karşısında el pençe oturan CHP’li Tuncay Özkan’a kadar yüzlerce isim, Anayasa Mahkemesi’nin “ihlal kararı” sonrasında 1-2 gün içinde tahliye olurken, Hizb-ut Tahrirli Yılmaz Çelik’e 25 gündür hukuk gaspı sürüyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:19

İslami duyarlılığa sahip sanıklara ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor. Ergenekon Terör Örgütü ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarında sanıklar hakkında verilen ‘hak ihlali var’ kararını jet hızıyla uygulayan yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)Hizbut Tahrirli Müslümanlara yönelik ‘hak ihlali’ tespitini görmezden geliyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen’i “barış timsali” olarak tanımlayan Şahin Alpay’dan vatan hainliğinden yargılanan firari Can Dündar’a, İnternet Andıcı soruşturması kapsamında tutuklananİlker Başbuğ’dan Gülen’in karşısında el pençe oturan CHP’li Tuncay Özkan’a kadar yüzlerce isim, ihlal kararı ile 1-2 gün içinde tahliye olurken, Hizb-ut Tahrirli Yılmaz Çelik’e 25 gündür hukuk gaspı sürüyor.

Kendi aralarında yarışıyorlar

Uyduruk tutanaklarla Müslümanlara haksız ve ağır cezalar verme eğilimi gösteren Türk yargısı, Kemalist ideolojinin keyfiliği ile hareket edecek kararlara imza atıyor. Hizb-ut Tahrir’in yargı yoluyla sindirilmesine geçit vermeyen Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını hiçe sayan yerel mahkeme, hukuku maske ile örtmeye çalışıyor. İslami kimlikli kişilere yönelik sopa sallayan AYM yasasındaki mahkemeler, yüksek mahkemenin verdiği ihlal kararlarını uygulamakta birbiriyle yarışıyor.

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası tutuklanan Şahin Alpay için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali kararı verdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen’i “barış timsali” olarak tanımlayan Alpay, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için ihlal kararına hükmetti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un 2 gün sonra tahliyesine karar verdi.

FETÖ elebaşı Gülen’in karşısında el pençe divan oturarak röportaj yapan CHP’li Tuncay Özkan, darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. AYM’nin ihlal kararı tespit ettiği Özkan, sadece 4 gün sonra serbest bırakıldı.

Vatana ihanetten 10 günde serbest

2016 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT Tırları ihanetinden yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül için ‘hak ihlali’ kararı veren tahliye yolunu açtı. AYM’nin ihlal kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar ve Gül’ü 10 gün içinde serbest bıraktı. 2014 yılında Balyoz Davası sanıklarının yaptığı 230 başvuru birleştilerek, yüksek mahkeme tarafından hak ihlali kararı verildi. Balyozcular, ertesi gün tahliye edildi.

Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM, Yılmaz Çelik hakkında “adil yargılama hakkının ihlâl edildiğine” yönelik karara imza atmıştı. Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararının gerekçesini 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımlayan AYM’nin kararını yok sayılarak adeta hukuk katliamı yaşanıyor. İhlal kararının kendisine  bildirilmesiyle birlikte kararı uygulamak zorunda olan Ankara 11. Ağır Ceza mahkemesi’nin anayasa uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı kararını uygulayarak Çelik’i tahliye etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:19
  1. Ankara
  2. Ergenekon Terör Örgütü
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  5. Hizbut Tahrirli Müslümanlar
  6. Teröristbaşı Fetullah Gülen
  7. Şahin Alpay
  8. Can Dündar
  9. İnternet Andıcı
  10. İlker Başbuğ
  11. CHP’li Tuncay Özkan
  12. Hizb-ut Tahrirli Yılmaz Çelik
  13. Türk yargısı
  14. Kemalist ideoloji
  15. Hizb-ut Tahrir
  16. 15 Temmuz ihanet girişimi
  17. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu
  18. Ergenekon davası
  19. Orgeneral İlker Başbuğ
  20. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi
  21. MİT Tırları ihaneti
  22. Erdem Gül
  23. Resmi Gazete

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Hizbutahrir yeni FETÖdür. Büyümeden başı ezilmeli.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
  1. Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
  2. Tercüman istedi
  3. TOKİ Amasya konut başvuruları
  4. ABD'nin 'Stinger'ına rakip yerli..
  5. Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990..
  6. Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı
  7. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
  8. İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
  9. Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok
  10. Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede..
  11. Erdoğan'a hakaret eden iki kişi..
  12. İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını..
  13. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
  14. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
  15. Aykut Kocaman'dan Galatasaray..
  16. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
  17. ‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve..
  18. Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?
  19. Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı.....
  20. Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!
AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

Günün Karikatürü

17 Kasım 2018
Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor