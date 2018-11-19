Müslümanlar yargı kıskacında

İslami duyarlılığa sahip sanıklara ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor. Ergenekon Terör Örgütü ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarında sanıklar hakkında verilen ‘hak ihlali var’ kararını jet hızıyla uygulayan yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)Hizbut Tahrirli Müslümanlara yönelik ‘hak ihlali’ tespitini görmezden geliyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen’i “barış timsali” olarak tanımlayan Şahin Alpay’dan vatan hainliğinden yargılanan firari Can Dündar’a, İnternet Andıcı soruşturması kapsamında tutuklananİlker Başbuğ’dan Gülen’in karşısında el pençe oturan CHP’li Tuncay Özkan’a kadar yüzlerce isim, ihlal kararı ile 1-2 gün içinde tahliye olurken, Hizb-ut Tahrirli Yılmaz Çelik’e 25 gündür hukuk gaspı sürüyor.

Kendi aralarında yarışıyorlar

Uyduruk tutanaklarla Müslümanlara haksız ve ağır cezalar verme eğilimi gösteren Türk yargısı, Kemalist ideolojinin keyfiliği ile hareket edecek kararlara imza atıyor. Hizb-ut Tahrir’in yargı yoluyla sindirilmesine geçit vermeyen Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını hiçe sayan yerel mahkeme, hukuku maske ile örtmeye çalışıyor. İslami kimlikli kişilere yönelik sopa sallayan AYM yasasındaki mahkemeler, yüksek mahkemenin verdiği ihlal kararlarını uygulamakta birbiriyle yarışıyor.

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası tutuklanan Şahin Alpay için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali kararı verdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen’i “barış timsali” olarak tanımlayan Alpay, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için ihlal kararına hükmetti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un 2 gün sonra tahliyesine karar verdi.

FETÖ elebaşı Gülen’in karşısında el pençe divan oturarak röportaj yapan CHP’li Tuncay Özkan, darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. AYM’nin ihlal kararı tespit ettiği Özkan, sadece 4 gün sonra serbest bırakıldı.

Vatana ihanetten 10 günde serbest

2016 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT Tırları ihanetinden yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül için ‘hak ihlali’ kararı veren tahliye yolunu açtı. AYM’nin ihlal kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar ve Gül’ü 10 gün içinde serbest bıraktı. 2014 yılında Balyoz Davası sanıklarının yaptığı 230 başvuru birleştilerek, yüksek mahkeme tarafından hak ihlali kararı verildi. Balyozcular, ertesi gün tahliye edildi.

Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM, Yılmaz Çelik hakkında “adil yargılama hakkının ihlâl edildiğine” yönelik karara imza atmıştı. Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararının gerekçesini 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımlayan AYM’nin kararını yok sayılarak adeta hukuk katliamı yaşanıyor. İhlal kararının kendisine bildirilmesiyle birlikte kararı uygulamak zorunda olan Ankara 11. Ağır Ceza mahkemesi’nin anayasa uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı kararını uygulayarak Çelik’i tahliye etmesi gerekiyor.