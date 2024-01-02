Müslümanlar üç aylara kavuşuyor!
Mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak.
Recep ayının ilk Cuma gecesinde de Regaip Kandili idrak edilecek.
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, bu yıl 21 Şubat Salı günü başlayacak.
İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan'a ise 11 Mart Pazartesi günü kavuşacak. İlk teravih ve ilk sahur 10 Mart 2024 Pazar günü idrak edilecek.
Diyanet takvimine göre 2024 yılı dini günler şu şekilde:
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
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12 Ocak Cuma: Üç ayların başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili