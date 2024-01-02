  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan, Süper Kupa ile ilgili net konuştu! Bu çok açık bir sabotaj...

Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan! Okuyan, kulaklarına inanamadı

Her 30 saniyede bir güncelleniyor! Sağlık alanında müthiş icat

Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Süper Kupa krizinde flaş gelişme! Tanju Özcan, bu kez çok fena faka bastı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Süper Kupa krizinde flaş gelişme! Ali Koç, bu kez çok fena faka bastı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Peyzajlar ölüme bile sebep oluyor... Kent peyzajları felakete yol açabilir

Davutoğlu, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! İşte şimdi tam rezil olacak

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a iğrenç sözler! “Bir kadeh de sizin için içeceğim” dedi! Sebebi, “Vay utanmaz vay” dedirtti
İSLAM Müslümanlar üç aylara kavuşuyor!
İSLAM

Müslümanlar üç aylara kavuşuyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 20:14:00 -
Müslümanlar üç aylara kavuşuyor!

Mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak.

Recep ayının ilk Cuma gecesinde de Regaip Kandili idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, bu yıl 21 Şubat Salı günü başlayacak. 

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan'a ise 11 Mart Pazartesi günü kavuşacak. İlk teravih ve ilk sahur 10 Mart 2024 Pazar günü idrak edilecek.

Diyanet takvimine göre 2024 yılı dini günler şu şekilde:

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 Ocak Cuma: Üç ayların başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23