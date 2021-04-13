Müslümanlar, teravih namazını camide kılamamanın burukluğunu yaşadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene de teravih namazlarının cemaatle kılınmayacağını ve herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini açıklamıştı. Geçen Ramazan ayında olduğu gibi camiler, bu yıl da Covid-19 nedeniyle ilk teravih namazında da boş ve öksüz kaldı.

Ramazan ayında kadın-erkek, genç-yaşlı ve çocuk demeden 7'den 70'e teravih namazları için camilere akın eden vatandaşlar, bu yıl ise camilerin Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olmasından dolayı teravih namazını evlerinde kılmak zorunda kaldı.

Salgın nedeni ile camilerde teravih namazı kılmaktan mahrum olduklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Molla Emin Tetik, bir taraftan da ailece teravih namazını kılmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

"Gönül isterdi ki teravih namazını camide cemaatle birlikte kılalım"

"Ramazanda olduğu gibi cemaatle birlikte namazımızı topluca kılmayı arzu ederdik fakat Allah'ın takdiri bu şekilde tecelli etti." diyen Tetik, "Salgın nedeni ile geçen sene olduğu gibi bu sene de evlerimizde aile fertlerimizle birlikte teravih namazını kılacağız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ifadesi ile "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş" olan Ramazan ayına girdik. İnşallah bizlerde rahmet, mağfiret ve ateşten kurtuluştan nasibimizi almak niyetindeyiz." şeklinde konuştu

"Teravihi camide kılamazsak bile ailemizle mutlaka evde kılmamızın büyük bir sevabı vardır"

"Müslümanlar olarak kendimizi bu Ramazan ayında ibadete, namaza, Kur'an okumaya ağırlık vermeye çalışmalıyız." diyen Tetik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ramazan denince insanın aklına oruç geliyor, oruç dediğimizde de nefis terbiyesi ön plana çıkıyor. Oruç tutuğumuzda nefsimize şunu söylemiş oluyor ve diyoruz ki: "Nefsim ne kadar istesen de Rabbimin emri gereği sen bundan mahrum bırakılacaksın, ben seni şu an seni dinlemiyorum ve Rabbimin emrini dinliyorum." Bu şekilde biz nefsimizi terbiye ediyoruz ve sabrı öğretiyoruz. Teravih namazı da İslam'da çok önemli bir yere sahip olduğu gibi Peygamber Efendimizin her ramazan kıldığı müekked (sürekli) sünnetlerinden bir ibadettir." İfadelerini kullandı.

Bizler de evlerimizi adeta bir camiye çevirmiş olduk

Teravih namazını camide kılamadığı için üzgün olduğunu ve camide ki o manevi atmosferi yaşamayı arzu ettiği halde salgın nedeni bundan mahrum kaldığını ifade eden Kanaat önderi Mehmet Tetik, keşke camide teravih namazı yasaklanmasaydı." dedi.

Ramazan ayına kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz." diyen Tetik, " sevincimizi de tüm ailemizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Diyanet camilerde teravih namazını kılmayı yasakladı, Bizeler de bu nedenle evlerimizi adeta bir camiye çevirmiş olduk. Bu gece çocuklarım, kardeşim ve amca çocuklarım ile bu geceyi idrak ettik. Camide olduğu gibini o manevi havayı soluyacağız. Teravih namazını sünneti müekkede (sürekli) her Ramazan kıldığı için bizlerde teravih namazını önemsiyoruz." şeklinde konuştu."