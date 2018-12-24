Müslümanlar Moro’nun yanında yer almalı

Oğuzhan Gültekin Ankara

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Moro Müslümanları ile ilgili Akit’e yaptığı açıklamada, “Moro Müslümanlarının hayatının son 50 yılı sürekli savaşla geçti. Moro Müslümanları, sömürge devletleri olan Amerika, İspanya ve son dönemde de Filipinler’e karşı büyük mücadeleler veriyorlar. Bu mücadelede 300 bin insan şehit oldu. 2 buçuk milyon insan muhacir oldu, evlerini kaybetti. Moro Müslümanlarının olduğu yer Filipinler’in en fakir bırakılan bölgesi haline geldi” diye konuştu.

“2022 yılında yapılacak seçimle süreç tamamlanacak”

“Moro Müslümanları orada 5 yüz yıldır mücadele ediyorlar” diyen Hüseyin Oruç, “5 yüz yıldır sömürgecilere karşı, Amerika’ya karşı, İspanya’ya karşı son döneminde de Filipinler’e karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Son 50 yılları da sürekli savaşla geçen bir millet. Üç yüz bin insanın şehit olduğu, 2 buçuk milyon insanın muhacir olduğu, evlerini kaybettiği, Filipinler’in en fakir bırakılan bölgesidir. Şimdi gelinen noktada ise 50 yıllık savaşın 17 yıllık barış masasının ardından 21 Ocak’ta bir referandum yapılacak. Bu referandum sonrasında Müslümanların, Müslümanca yaşayacağı, kimliklerinin, ekonomilerinin kendilerine ait olduğu özerk bir yapı ortaya çıkacak. 3 yıl boyunca Moro İslami Kurtuluş Cephesi bölgeyi yönetecek ve 2022 yılında yapılacak olan ilk Bangsamoro seçimleri ile süreç tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Moro Müslümanlarının Ocak ayında yapacakları referandumu değerlendiren Hüseyin Oruç, “Referandum Mindanao adasının batı kısmında yapılacak. Genel olarak olumlu gidiyor ama birkaç tane büyükşehir var. Bu şehirlerde Hıristiyanlar bahsettiğimiz bölgelere bağlanmamak için uğraşıyorlar. Oralarda referandum biraz yarış şeklinde geçecek. Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin bu şehirlerle ilgili yoğun bir çabası var. Diğer bölgelerde olumsuz bir sonuç beklenmiyor” diye konuştu.

“Moro’da yapılacak büyük cihatta yanlarında olmalıyız”

Seçime giden Moro Müslümanlarına karşı Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin Oruç, “Moro, maalesef uzak bir coğrafya, kenarda kalmış bir yer. Hep ihmal edilmiş. Az bilinmiş, az destek olunmuş bir coğrafya. Şimdi çok önemli bir süreçteler. Filipinler’de bir özerk yapı ortaya çıkacak. Moro Müslümanlarının kendi kendilerini idare edebilecekleri bir yapı ortaya çıkacak. Hem Türkiye’nin, hem de bütün İslam coğrafyasındaki diğer ülkelerin bu yeni yeşeren yapıya tam desteklerini vermesi gerekiyor. Özellikle bir devlet nasıl olmalıdır bunun bilgisini vermeleri gerekiyor. Ama her alanda ticaret, eğitim, kültür ve sanatta da yoğun bir destek verilmeli. Moro Müslümanlarının lideri Hacı Murat İbrahim, ‘Küçük cihat bitti. Biz küçük cihadımızı yaptık. Şimdi büyük cihadımız başlıyor. Bu büyük cihatta yanımızda olun’ demişti. Moro, adını bildiğimiz ama kendisini çok az tanıdığımız bir coğrafya. Biraz daha yakın olmalıyız ve anlamalıyız orayı. Demin söylediğimiz gibi bu büyük cihatta yanlarında olmalıyız” görüşünü dile getirdi.