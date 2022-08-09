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Gündem Müslümanlar İslam şehri İzmir’de, LGBT sapkınlığına böyle dikkat çekti
Gündem

Müslümanlar İslam şehri İzmir’de, LGBT sapkınlığına böyle dikkat çekti

Müslüman Anadolu gençleri, malesef Batıcı seküler kesimin merkezi olarak görülen kadim İslam medeniyetinin muazzez şehirlerinden olan İzmir’in birçok yerinde, LGBT sapkınlığına dikkat çekerek “Ailenizi Ancak İslam Korur” başlıklı afişler astı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 12:36:00 - 2022-08-09 13:04:35
Müslümanlar İslam şehri İzmir’de, LGBT sapkınlığına böyle dikkat çekti

Müslüman Anadolu gençleri, malesef Batıcı seküler kesimin merkezi olarak görülen kadim İslam medeniyetinin muazzez şehirlerinden olan İzmir’in birçok yerinde, LGBT sapkınlığına dikkat çekerek “Ailenizi Ancak İslam Korur” başlıklı afişler astı.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin dört bir yanından Müslüman Anadolu, “Ailenizi Ancak İslam Korur” temalı afişlerle sokakları süslemişti. Adana, Malatya, Mersin, İstanbul; Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Bağcılar, Sultanahmet, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci başta olmak üzere birçok il ve ilçede afişler asmış ve LGBT sapkınlığına dikkat çekmişti.

Birbirinden bağımsız olarak bu sapkınlığa dikkat çeken Müslüman Anadolu, Batıcı laiklerin merkezi olan İzmir’in birçok yerinde, Afyonkarahisar Emirdağı ve Alevilerin merkezi olan İstanbul Küçükçekmece’de “Ailenizi Ancak İslam Korur” başlıklı afişler asıldı.

LGBT sapkınlığına karşı afişler ülkenin dört bir yanında duvarlara asılmaya devam ediyor. (Baran Haber)

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Yorumlar

devlet bu soroscu besleme ozel harpci yikici faaliyetler icin OZEL TAKIP VE DEGERLERIMUZE DUSMANLIK VE EMPERYALIZMLE MUCADELE BIRIMI KURMALI

.......

taşkın

helal olsun...
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