"Müslümanlar Birleşin" çağrısı

Dünyanın gözü önünde Filistin'de yapılan katliama karşı Büyük Doğu Akıncıları (BDA) harekete geçti.

Büyük Doğu Akıncıları (BDA) tarafından yapılan çağrıda, "28 Temmuz pazar günü saat 18.30'da Beyazıt Meydanı'nda Türkiye vatandaşı olup da Gazze'de yapılan soykırıma ortak olan eli kanlı siyonistlerle ilgili basın açıklaması yapılacak olup; tüm vicdan sahibi kişileri, sivil toplum kuruluşlarını bekliyoruz." denildi.

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