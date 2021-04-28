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Gündem Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler
Gündem

Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararıyla tekel bayilerinin muaf olan işyerleri arasında bulunmaması sonucu alkol satışı da yapılamayacak. Alkolün 17 gün boyunca satılamayacak olmasına bazı kesimler tepki gösterirken, lağımdan beslenen sözde oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından kararla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:51:00 -
Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler

Koronavirüs pandemisinde rakamlarının giderek artmasının ardından tedbirler daha da arttırıldı. Yarından itibaren tüm Türkiye 17 günlük kapanma sürecine giriyor. Vatandaşlarımızı korumak için alınan bu kararla birlikte tekel bayilerinin açılacak işyerleri arasında olmamasından dolayı alkol satışı da 17 gün boyunca yapılamayacak.

Skandal sözler

Alkol satışının yapılamayacak olmasının ardından mübarek Ramazan ayında olmamıza bile aldırış etmeyen kesim ayağa kalktı. Bu isimlerden birisi de lağımdan beslenen sözde oyuncu Orhan Aydın oldu. Aydın konuya ilişkin sosyal medya hesabından skandal sözler sarf ederek İslam'a da saldırdı. Aydın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İçki satışı yasağının iki adı var biri şeriat diğer faşizm.. İkisi de aynı lağımdan beslenir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ayağa kalktı: Cezasız kalmasın

Alkol yasağını bahane ederek, İslam’a saldıran Orhan Aydın'ın skandal sözleri duyarlı Müslümanları ayağa kaldırdı. Sözde oyuncuya tepki gösterenler #OrhanAydınTutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. hashtag kısa sürede Türkiye gündemine girerek TT oldu. Müslümanlar, şeriatın Allah'ın koyduğu emir ve yasaklar olduğunu; dolayısıyla İslam'dan ayrı düşünülemeyeceğini hatırlattı. Orhan Aydın'ın, şeriatı "faşizm"le bir tutma densizliğine ve "lağım" olarak niteleme alçaklığının kabul edilemez olduğuna vurgulayan vatandaşlar, İslam'ın kutsallarına hakaret etmenin cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çektiler.

 

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Yorumlar

Serhat

Bu .... her ramazan böyle gıdıklanır
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ismail

bizde bu pislikleri sanatçı deyip izliyoruz
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