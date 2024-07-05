Müslüman yurdunda solcu zulmü! CHP şimdi de Diyanet'e ait mola yerine el attı

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören CHP'nin şehit kanıyla sulanmış Müslüman yurdunda Müslümanlarla derdi bitmiyor.

Yerel seçimlerin ardından AK Partili Alinur Aktaş'ın yerine koltuğa oturan CHP'li Mustafa Bozbey saltanatını ilan ettiği belediyenin imkanlarını vatandaşa hizmet yerine boş işlere harcıyor.

Baldızında yeğenine kadar eş dost ve akrabalarına belediyede koltuk dağıtan Bozbey bir rezalete daha imza attı.

CHP'li başkanın idare ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki Diyanet’e ait mola yerini kaldırma kararı aldı.

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Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı tepki gösterdikleri skandalla ilgili bir bildiri yayınladı.

“Diyanet’ime Dokunma” başlıklı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli hemşehrilerimiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş A.Ş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde bulunan “Diyanet Mola” yerini hiçbir gerçekçe göstermeden zorla kaldırmaya çalışmaktadır. Diyanet Mola, yeri Terminal aracılığıyla yolculuk yapan hem Bursalı hemşehrilerimize hem de tüm Türkiye’den gelen yolcularımıza ücretsiz hizmet veren örnek bir tesistir. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlıdır. Bu alanda verilen hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığımız personelleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu tesisin kaldırılmaya çalışılmasını protesto etmek ve engellemek için tüm Bursa’lı hemşehrilerimizi, 05.06.2024 Cuma günü Cuma namazına Terminal Camii’ye davet ediyoruz.”

Baldızdan yeğene aile saltanatı kurdu

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, Instagram'dan kendisinin de bulunduğu, BURKENT'in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey'in fotoğraflarını paylaşarak 'BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun' diye yazmıştı. Atama yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabına "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bozbey gelen tepkiler sonrası ifadeyi sildi. Başkan Bozbey, baldızı olan Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamıştı. Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye açıklama yapan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu yerler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç, 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" demişti. Bozbey daha sonra 'yeğen ataması'nı kabul etmişti.

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