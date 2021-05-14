Müslüman ülkeler, İsrail’e karşılık vermek için daha neyi bekliyor?

Oğuzhan Gültekin



Filistin halkının namaz kıldığı sırada fanatik Yahudiler gerçek mermilerle birçok camiye saldırdı. Filistinliler, Siyonistler tarafından yapılan saldırıların engellenmesi için cami minarelerinden yapılan anonslarla tüm dünyayı desteğe çağırdı.

Müslümanlar artık aklını başına almalı

Mescid-i Aksa’dan sonra camilere yapılan saldırılar karşısında Müslüman aleminin sessizliğine sitem eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İslam dünyasının artık aklını başına alması gerektiğini söyledi.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, “Bu tablo İslam aleminin bayramını burnundan getirmiştir. Siyonist güçler yüzyıllardır yapmak istediklerini artık eyleme dökmüş durumdalar. ABD’den, İngiltere’den aldıkları destek onları fazlasıyla şımartmaya yetti. Ancak burada önemli olan Müslüman ülkelerin hala yapılan zulümlere ses çıkarmıyor olmasıdır. Müslüman ülkelerin bu soykırıma ses çıkarması için, İsrail’e haddinin bildirilmesi için daha kaç insanın orada şehit olması gerekiyor? Kaç camiye saldırılması gerekiyor. Bütün Müslümanlar ülkelerinin tek yürek, tek bilek olarak birleşmesi çağrısı yaparken, liderleri hâlâ bu konu hakkında adım atmıyor. İslam dünyası artık aklını başına toplamalı. Orada yaşanan bu zulüm ilerde bütün Müslüman aleminde yaşanacaktır. Bu sessizlik dolaylı yoldan İsrail’e destek vermektir. Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor, Cumhurbaşkanımız bu konuda fazlasıyla mesai harcıyor ancak dünyadan karşılık alamıyoruz. Dünyadan çıt yok” tepkisini gösterdi.



İsrail’in kendine yakışan barbarlığı yaptığını vurgulayan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise, “Kutsal mabetlere saldırıları hiçbir vicdan kabul etmez. Bölgede huzurun sağlanması için gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanımız dünya üzerindeki bütün devletlerle görüştü neredeyse. Ancak kimse bu konu hakkında bir adım atmak istemiyor. Kimse olmasa bile Türkiye var. Geçmişte Filistin’i nasıl koruduk ise, bugün de koruruz” dedi.