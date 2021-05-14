  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Venezuela'dan İsrail'e sert tepki
Çok sayıda mahkum cezaevinden firar etti! O ülke fena karıştı
Mısır heyeti, İsrail'den ayrıldı
Kanal İstanbul'a 2 tren yolu
Gündem Müslüman ülkeler, İsrail’e karşılık vermek için daha neyi bekliyor?
Gündem

Müslüman ülkeler, İsrail’e karşılık vermek için daha neyi bekliyor?

Filistinli mazlumlara karşı günlerdir süren İsrail zulmü bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde teravih namazı sırasında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’da, Harem-i Şerif’e saldırıp yüzlerce Müslüman’ın yaralanmasına sebep olan Siyonistler şimdi de camileri hedef almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:01:00 -
Müslüman ülkeler, İsrail’e karşılık vermek için daha neyi bekliyor?

Oğuzhan Gültekin

Filistin halkının namaz kıldığı sırada fanatik Yahudiler gerçek mermilerle birçok camiye saldırdı. Filistinliler, Siyonistler tarafından yapılan saldırıların engellenmesi için cami minarelerinden yapılan anonslarla tüm dünyayı desteğe çağırdı.

Müslümanlar artık aklını başına almalı

Mescid-i Aksa’dan sonra camilere yapılan saldırılar karşısında Müslüman aleminin sessizliğine sitem eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İslam dünyasının artık aklını başına alması gerektiğini söyledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, “Bu tablo İslam aleminin bayramını burnundan getirmiştir. Siyonist güçler yüzyıllardır yapmak istediklerini artık eyleme dökmüş durumdalar. ABD’den, İngiltere’den aldıkları destek onları fazlasıyla şımartmaya yetti. Ancak burada önemli olan Müslüman ülkelerin hala yapılan zulümlere ses çıkarmıyor olmasıdır. Müslüman ülkelerin bu soykırıma ses çıkarması için, İsrail’e haddinin bildirilmesi için daha kaç insanın orada şehit olması gerekiyor? Kaç camiye saldırılması gerekiyor. Bütün Müslümanlar ülkelerinin tek yürek, tek bilek olarak birleşmesi çağrısı yaparken, liderleri hâlâ bu konu hakkında adım atmıyor. İslam dünyası artık aklını başına toplamalı. Orada yaşanan bu zulüm ilerde bütün Müslüman aleminde yaşanacaktır. Bu sessizlik dolaylı yoldan İsrail’e destek vermektir. Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor, Cumhurbaşkanımız bu konuda fazlasıyla mesai harcıyor ancak dünyadan karşılık alamıyoruz. Dünyadan çıt yok” tepkisini gösterdi.

İsrail’in kendine yakışan barbarlığı yaptığını vurgulayan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise, “Kutsal mabetlere saldırıları hiçbir vicdan kabul etmez. Bölgede huzurun sağlanması için gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanımız dünya üzerindeki bütün devletlerle görüştü neredeyse. Ancak kimse bu konu hakkında bir adım atmak istemiyor. Kimse olmasa bile Türkiye var. Geçmişte Filistin’i nasıl koruduk ise, bugün de koruruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi
Dünya

Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i arayar..
Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün
Dünya

Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün

Kahpe siyonistler; kadın, çocuk ayırt etmeden yaptığı saldırıların bedelini ağır ödüyor. Filistinli mücahid bir grup, Lod şehrinde demiryolu..
İsrail harekete geçiyor!
Gündem

İsrail harekete geçiyor! "Emir bekliyoruz"

İsrail, Gazze'ye geniş çapta kara harekatı başlatacaklarını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay