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Dünya Müslüman ülkeden Azerbaycan'a açık destek
Dünya

Müslüman ülkeden Azerbaycan'a açık destek

Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'a karşı Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:16:00 -
Müslüman ülkeden Azerbaycan'a açık destek

Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı operasyon devam ediyor.

Bölgede sıcak anlar yaşanırken dünyadan da peş peşe açıklamalarda geliyor.

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nden Azerbaycan'a destek

Son açıklama Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyulduğu ifade edildi.

"Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası" 

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığının altı çizilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği belirtildi.

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