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Müslüman ülkede okullarda skandal namaz yasağı! "Mescitleri kapatın"

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:24
Müslüman ülkede okullarda skandal namaz yasağı! "Mescitleri kapatın"

Eğitim Bakanı Nuriye Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir." diye cevapladı.

Talimat gönderdi: Okullardaki mescitleri kapatın

Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği'nden tepki

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklama karşıtı kampanya başlattı.

"Bu uygulama Siyonist hapishanelerinde bile yok!"

Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, El-Basair gazetesinde konuya ilişkin kaleme aldığı makalede, bu uygulamanın, Siyonist hapishanelerinde, faşist rejimlerde bile yapılmadığına işaret ederek, bu durumun Cezayirli anne-babalar ile Fransa'daki Cezayirlilerin kendi devletlerine karşı bir tutum alabileceğine dikkati çekti.

Dernek tarafından yayımlanan başka bir bildiride ise 1991'de çıkan eğitim kurumları yönetmeliğinin 21'inci maddesine göre eğitim kurumlarında yönetimin ibadet mekanı tahsis etmesi gerektiği hatırlatıldı. 

Din İşleri Bakanı yalanladı

Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise düzenlediği basın toplantısında, eğitim kurumlarında namaz yasağı olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Eğitim kurumlarında İslami inancın hedef alındığına ilişkin haberleri kabul etmediğini söyleyen İsa, Din İşlerinden Sorumlu Bakanlığın, İslam eğitimiyle ilgili öğrencilere yönelik metinlerin hazırlanmasında Eğitim Bakanlığı'yla birlikte devamlı çalışma içinde olduğunu aktardı.

Eğitim Bakanı daha önce de "Besmele'yi kaldıralım" demişti

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü. Cezayir'de Eğitim Bakanlığının okul kitaplarının girişinde yer alan "besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti. 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:24
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YORUM YAZ

  • Vatandaş Vatandaş 9 dk önce
    Burdada ruh okulu aciliyor haber yapın
  • SafaSafa13 dk önce
    Başüstüne abla. Başka isteğin var mı. Camileride yıkalım mı veya ahır yapalım mı?Bu kadına biri Fransa nın yolunu göstersin vatanına dönsün. Sen Cezayir halkını satılmış mı sandın bre kadın!Lakin hale bakın ki bizde Cezayir diye bir türkü var. Burası Osmanlıdan kopunca ağıtlar yakılmış. Biz ise düğünlerde oynak havaya çevirdik. Tokatta ki onbeşliler türküsüde aynı malesef.
  • Beşir Beşir 15 dk önce
    Cezayirdedemi chp var
  • NurNur16 dk önce
    Sana ne cadı sana camiye gitmi diyen var paçoza bak sen her kesin kararı kendini bağlar sen ruhunu şeytana satmışsın her kes seninin gibimi yapsın cehennem odunu küstah firavun kapa çeneni

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