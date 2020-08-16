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Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim, Tokyo'daki kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 08:02:03 -
Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim, Tokyo'daki kabri başında anıldı

TOKYO (AA) - İslam bilgini, kadı ve Japonya’da İslam’ın tanınmasında büyük gayretleri geçmiş Müslüman Tatar-Türk seyyah Abdürreşid İbrahim vefatının 76. yıldönümünde Tokyo’daki kabri başında anıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar’ın öncülüğünde Japonya’daki Türk toplumu temsilcileri Tokyo’nun Fuçuu semtindeki Tama mezarlığında medfun Abdürreşid İbrahim'in kabrini ziyaret etti.

İbrahim Efendi ve çevresindeki medfun Müslüman kabirlerine çiçekler bırakıldıktan sonra imam Çınar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

- Seyyah, gazeteci ve imam

Tarihi kaynaklara göre, 1857'de Sibirya'nın Tobolsk vilayetinin Taba kasabasında doğan İbrahim, uzun yıllar eğitim amacıyla farklı ülkelere seyahatler yaptı.

İbrahim, İstanbul'da 1915'te kurulan Rusya Müslüman Türk Kavimlerini Himaye Cemiyeti üyesi olarak ziyaret ettiği Avrupa şehirlerinde Rusya'daki Türk topluluklarının uğradığı baskıları anlattı.

Avrupa'daki faaliyetlerinden sonra tekrar İstanbul'a dönen İbrahim, 1922-1923 yıllarında Rusya'da, 1930'da Kahire'de, 1930-1931 yıllarında Mekke'de bulundu.

1934'te ailesiyle Japonya'ya yerleşen ve ölümüne kadar burada İslamiyet'i yaymaya çalışan İbrahim, 1937 yılında Tokyo'da inşa edilmesine ön ayak olduğu caminin imamlığını yaptı.

Japonya'da 1939'da İslam dininin resmen tanınmasını sağlayan İbrahim, 1944'te Tokyo'da vefat etti ve buraya defnedildi.

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