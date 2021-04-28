Müslüman oyuncular için oyun durduruldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ve Crystal Palace arasında King Power Stadı’nda oynanan maçta, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maça ara verildi.

Leicester City ve Crystal Palace takımları, maçtan önce hakem Graham Scott ile maçta bir duraklama olacağı konusunda anlaşmıştı.

Scott, Leicester City defans oyuncusu Wesley Fofana ve Crystal Palace oyuncusu Sheikho Kouiati’nin oruçlarını açmasına izin vermek için maçın başlamasından yarım saat sonra maçı durdurdu.

Böylece, Premier Lig tarihinde ilk kez, Müslüman oyuncuların oruçlarını açmasına izin vermek için bir maç durdurulmuş oldu.

Fofana, orucunu açmasına izin verildiği için Crystal Palace kalecisi Vincente Guaita, Crystal Palace ve Premier Lig’e teşekkür etti.