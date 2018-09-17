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Müslüman olduğu için şortun altına tayt giyiyor! Merak edilen soru cevabını buldu

Fenerbahçe'nin Müslüman futbolcusu Yassine Benzia'nın, tüm maç ve antrenmanlarda şortunun içine tayt giymesinin nedeni ortaya çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
Müslüman olduğu için şortun altına tayt giyiyor! Merak edilen soru cevabını buldu

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı futbolculardan Yassine Benzia'nın Konyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Cezayirli futbolcunun Konyaspor maçındaki performansı beğeni toplarken yıldız ismin şortunun içine tayt giymesinin nedeni merak konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu şortunun içine diz altına gelecek şekilde tayt giyiyor. Daha önce forma giydiği takımlarda da bu antrenmanlara ve maçlara bu şekilde çıkan yıldız futbolcunun, şortunun altına tayt giyme sebebi de ortaya çıktı.

DİNİ İNANCI NEDENİYLE TAYT GİYİYOR

Müslüman futbolcunun şort içine tayt giymesinin sebebi tamamen inancıyla ilgili. Yıldız isim Lille kariyerinde de şort içinde tayt tercihinde bulunuyordu.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
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  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR40 dk önce
    bizdeki Müslüman futbolculara ibret olsun
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