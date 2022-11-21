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Dünya Müslüman öğrenciler LGBT dayatmasına meydan okudu! Yönetim öğrencileri azarlayıp sapkınlardan taraf oldu
Dünya

Müslüman öğrenciler LGBT dayatmasına meydan okudu! Yönetim öğrencileri azarlayıp sapkınlardan taraf oldu

İngiltere'de bir okulda kendisini, "eşcinsel Müslüman aktivist" olarak tanımlayan Khakan Qureshi'ye, Müslüman öğrenciler meydan okudu. Programdaki konuşmasında neye uğradığını şaşıran Qureshi, Kur'an'da eşcinselliğin yasaklanmadığını söyleyince ortam bir anda gerildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 01:12:00 -

İngiltere'nin Walsall kentindeki bir okula seminer vermek üzere davet edilen eşcinsel sapkın Khakan Qureshi, Müslüman İngiliz öğrencilerin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kendisini "eşcinsel Müslüman aktivist" olarak tanımlayan Qureshi, Kur'an'da eşcinselliğin yasaklanmadığını söyleyince ortam bir anda gerildi.

Okul yönetimi ise İngiliz Müslüman öğrencileri azarlayıp, eşcinsel sapkın Qureshi’den yana tavır aldı.

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