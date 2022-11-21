Müslüman öğrenciler LGBT dayatmasına meydan okudu! Yönetim öğrencileri azarlayıp sapkınlardan taraf oldu
İngiltere'de bir okulda kendisini, "eşcinsel Müslüman aktivist" olarak tanımlayan Khakan Qureshi'ye, Müslüman öğrenciler meydan okudu. Programdaki konuşmasında neye uğradığını şaşıran Qureshi, Kur'an'da eşcinselliğin yasaklanmadığını söyleyince ortam bir anda gerildi.
İngiltere'nin Walsall kentindeki bir okula seminer vermek üzere davet edilen eşcinsel sapkın Khakan Qureshi, Müslüman İngiliz öğrencilerin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Kendisini "eşcinsel Müslüman aktivist" olarak tanımlayan Qureshi, Kur'an'da eşcinselliğin yasaklanmadığını söyleyince ortam bir anda gerildi.
Okul yönetimi ise İngiliz Müslüman öğrencileri azarlayıp, eşcinsel sapkın Qureshi’den yana tavır aldı.
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